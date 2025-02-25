В марте в двух рязанских школах стадионы станут открытыми по выходным

«Число школ, количество таких стадионов планируем расширить летом и в сентябре. Учебные заведения будут определять, исходя из наличия спортивной инфраструктуры», — уточнила и. о министра образования Ольга Васина.

В марте в двух рязанских школах стадионы станут открытыми для желающих заниматься спортом. Об этом сообщила и.о. министра образования области Ольга Васина. на заседании регионального правительства во вторник, 25 февраля.

Она рассказала, что с марта 2025 года в Рязани стадионы у школ № 29 и № 75 откроют для горожан в выходные и каникулярные дни. Отдельно разработают правила посещения.

«Число школ, количество таких стадионов планируем расширить летом и в сентябре. Учебные заведения будут определять, исходя из наличия спортивной инфраструктуры», — уточнила Васина.

Напомним, губернатор региона Павел Малков призвал открывать школьные спортивные стадионы в Рязани вечером и по выходным после возмущений рязанцев по поводу этого.