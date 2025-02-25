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В Листвянской школе открыли Парту Героя в память об участнике СВО Игоре Пронине
27 июля 2022 года он погиб в ходе выполнения боевых задач во время защиты Донецкой и Луганской народных республик. Указом президента России представлен к Ордену Мужества посмертно.

В Листвянской школе открыли Парту Героя в память об участнике СВО Игоре Пронине. Об этом пишет ИД «Пресса».

В торжественном мероприятии участвовали ученики, педагоги, друзья и родственники защитника страны.

Игорь Пронин родился 10 июня 1999 года. С 5 по 9 класс учился в Турлатове, 10 и 11 классы — в Листвянской школе. В 2016 году поступил в Рязанское училище ВДВ. В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. 27 июля 2022 года погиб в ходе выполнения боевых задач во время защиты Донецкой и Луганской народных республик. Указом президента России представлен к Ордену Мужества посмертно.

«Игорь Пронин — мой ученик. Я помню его как доброго, отзывчивого, честного и справедливого человека. Я горжусь Игорем и уверена, что его мужество, отвага и героизм, проявленные во время спецоперации, будут служить примером для многих поколений наших учеников», — поделилась директор Ольга Архипова.