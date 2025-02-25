В Ленобласти мужчина убил беременную жену

В Ленобласти мужчина убил беременную жену. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Погибшая находилась на 8 месяце беременности. Она пропала в 2014 году. В полицию обратился ее муж, но поиски не дали никаких результатов. Лишь спустя 10 лет следователи нашли зацепки и задержали мужчину.

Петербуржец рассказал, что увез женщину в лес, где ударил ножом в грудь и закопал труп. Он признался, что женщина хотела от него уйти с детьми из-за агрессивности и приступов ревности.