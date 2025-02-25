В Госдуме приняли закон о повышении качества медицинской помощи

Новый закон вводит запрет на применение электронного и дистанционного обучения для медиков и фармацевтов. Исключениями будут являться случаи, определенные федеральными стандартами.

В Госдуме приняли закон о повышении качества медицинской помощи. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Новый закон вводит запрет на применение электронного и дистанционного обучения для медиков и фармацевтов. Исключениями будут являться случаи, определенные федеральными стандартами.

Помимо этого, в проекте уточнили, что разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования закрепляется только за Минздравом.

Новый закон также обязывает организации, осуществляющие образовательную деятельность, получить заключения Росздравнадзора о наличии соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения.

Отмечается, что дополнительное профессиональное медицинское образование будет подлежать лицензированию по видам программ.

Володин уточнил, что депутаты направили в Правительство список предложений, среди которых необходимость определения способов и объема применения дистанционного обучения и практической подготовки по отдельным медицинским и фармацевтическим специальностям.