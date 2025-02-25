В Госдуме поручили разработать нормы о защите детей от нападения бездомных собак
Как заявил Вячеслав Володин, соответствующий законопроект нужно внести как можно быстрее.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать нормы о защите детей от нападения бездомных собак. Об этом во вторник, 25 февраля,
Как заявил Вячеслав Володин, соответствующий законопроект нужно внести в Госдуму как можно быстрее.
Поручение он дал думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами.