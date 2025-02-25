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В ЕГЭ может появиться практическая часть по химии и биологии
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ по химии, физике и биологии в течение трех лет может появиться практическая часть.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ по химии, физике и биологии в течение трех лет может появиться практическая часть. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило РИА Новости.

По словам Анзора Музаева, нововведение начали разрабатывать. Он добавил, что оборудование для такого формата сдачи экзаменов есть.

«Теперь наша задача сделать качественную практическую часть в этих экзаменах», — заключил он.

Ранее в Госдуме выступили за постепенную отмену ЕГЭ.