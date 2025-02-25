Украинский генерал заявил, что Киев готовит чистки среди командования ВСУ

Украинский генерал заявил, что Киев готовит чистки среди командования ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, генерала в отставке Сергея Кривоноса.

По его словам, в ближайшие дни и недели в отношении бывших и нынешних командиров ВСУ будут активизированы проведение обысков, уголовные дела и обвинения.

Он отметил, что недавно были арестованы украинские генералы, которых обвинили по «надуманному» обвинению. Также Кривонос не исключил, что в отношении него и генерала ВСУ Дмитрия Марченко, которого отправили в отставку после критики действий украинской армии в Курской области, готовятся репрессии.