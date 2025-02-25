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Специалисты «Рослесозащиты» не обнаружили в рязанском ЦПКиО кладок шелкопряда
По данным экспертов, в предстоящем сезоне объедания растений вредителем не предвидится.

Специалисты «Рослесозащиты» не обнаружили в рязанском ЦПКиО кладок шелкопряда. Об этом говорится в группе «Центра защиты леса Рязанской области» ВКонтакте.

По результатам осмотра насаждений эксперты пришли к выводу, что предстоящем сезоне объедания растений вредителем не предвидится.

Уточняется, что в регионе очаг непарного шелкопряда действует с 2021 года. Максимальная вспышка численности была в 2023 году, когда очагами вредителя была охвачена территория лесного фонда на площади более 94 тыс. га.

Силами добровольцев была проведена механическая зачистка от вредителя. Результатом нескольких волонтерских акций стала почти полное избавление парка от этих насекомых.

«Тем не менее сохраняется вероятность перемещения гусениц первого возраста ветром и разлета бабочек летом этого года с других территорий, поэтому необходимость контроля ситуации в городском перке остается», — заключили представители центра.

Фото: «Центр защиты леса Рязанской области» ВКонтакте.