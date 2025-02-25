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СК проведет проверку после гибели рязанца во время пожара
Напомним, трагедия произошла вечером 24 февраля на улице Октябрьской.

СК проведет проверку после гибели рязанца во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 февраля на улице Октябрьской. В многоквартирном жилом доме случился пожар. После его тушения спасатели нашли тело 55-летнего мужчины.

Отмечается, что предварительной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Следователем произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.