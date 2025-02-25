Сенатор от Рязанской области снят с должности замминистра природных ресурсов РФ

Сергея Аноприенко сняли с должности замминистра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе в связи с наделениями полномочиями сенатора Рязанской области.

Сергея Аноприенко сняли с должности замминистра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе в связи с наделениями полномочиями сенатора Рязанской области. Соответствующая информация опубликована на сайте правовых актов.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 25 февраля.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что сенатором от Рязанской области стал Сергей Аноприенко.