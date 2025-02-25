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Семье погибшего на СВО рязанца не начисляли выплату из-за расхождений в дате смерти
Прокуратура провела проверку по обращению матери погибшего о предоставлении мер социальной поддержки.

Семье погибшего на СВО рязанца не начисляли выплату из-за расхождений в дате смерти. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению матери погибшего о предоставлении мер социальной поддержки.

Установлено, что сын заявительницы погиб при выполнении воинского долга. На момент обращения в Управление социальной защиты населения Рязанской области членам семьи не предоставлена единовременная денежная выплата в связи с гибелью, поскольку имели место расхождения в дате его смерти.

После вмешательства прокуратуры области расхождения были устранены, и семья получила выплату в размере 1 млн рублей.