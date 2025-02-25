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Рязанское СМИ оштрафовали на 200 тысяч за фейки
Суд признал учредителя виновным в совершении административного правонарушения.

Рязанский портал ya62, входящий в «Shkulev Media Holding», оштрафовали за фейки о мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Суд установил, что ООО «Интернет технологии» (учредитель портала) допущено опубликование на страницах издания статей «Рязанцы начали получать „звонки из военкомата“ о раздаче мобилизационных повесток в октябре», «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС», в которых содержалась заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Суд признал учредителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Ранее главреда портала Александра Мойсеюка также привлекли к ответственности за фейки.