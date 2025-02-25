Рязанская прокуратура обеспечила мать участника СВО льготными лекарствами

Прокуратура внесла представление главному врачу областной больницы, обратилась с иском в суд.

Рязанская прокуратура обеспечила мать участника СВО льготными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, пожилая женщина-инвалид, состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения и имеет право на бесплатные лекарства. Однако лечащий врач не выписал ей рецепт на препараты.

Прокуратура внесла представление главному врачу областной больницы, обратилась с иском в суд.

После вмешательства надзорного ведомства региона женщина обеспечена лекарственными средствами, в ее пользу взыскано более 15 тыс. рублей.