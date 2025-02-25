Рязанская область отправила на экспорт 740 тонн торфа

Основным покупателем рязанского торфа остается Казахстан, импортирующий порядка 59% от общего объема продукции.

С начала 2025 года с территории Рязанской области экспортировано 740 тонн торфа и торфогрунта. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как указано в публикации, основным покупателем рязанского торфа остается Казахстан, импортирующий порядка 59% от общего объема продукции.

В лидерах также — Республика Киргизия, на чью долю пришлось 19,6% экспортного объема, 23,8% закупили Беларусь и 11,6% — Азербайджан, а также Узбекистан — 2,8%.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям