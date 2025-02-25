Рязанцы засняли прорыв канализации в Горроще
«Подземные ручьи текут, весна! Вода утекает в ливневку, все это пойдет в Оку и мы все будем пить эту воду», — отметил рязанец.
Рязанцы засняли прорыв канализации в Горроще. Видео пользователь опубликовал в соцсетях во вторник, 25 февраля.
Мужчина отметил, что канализацию прорвало на улице Высоковольтной около дома № 33.
«Подземные ручьи текут, весна! Вода утекает в ливневку, все это пойдет в Оку и мы все будем пить эту воду», — отметил рязанец.
Неподалеку находится детский сад № 102 и дети вынуждены ходить по лужам из нечистот, добавил он.