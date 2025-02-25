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Рязанцев предупредили о возможных проблемах с отоплением
В связи с аварийной ситуацией РМПТС проводит ремонтные работы.

Жителей Дашково-Песочни предупредили о возможном снижении температуры воздуха в домах. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На головном участке 4-й тепломагистрали возникла аварийная ситуация. РМПТС проводит ремонтные работы.

По данным мэрии, повреждения устраняют без отключения потребителей, но снижен гидравлический режим в районе Дашково-Песочни. Это может привести к понижению температуры внутри жилых помещений, говорится в сообщении.

«На данный момент гидравлический режим практически восстановлен, управляющие компании предупреждены и приступили к обходу домов», — заключили в ведомстве.