Рязанцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

В связи с аварийной ситуацией РМПТС проводит ремонтные работы.

Жителей Дашково-Песочни предупредили о возможном снижении температуры воздуха в домах. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На головном участке 4-й тепломагистрали возникла аварийная ситуация. РМПТС проводит ремонтные работы.

По данным мэрии, повреждения устраняют без отключения потребителей, но снижен гидравлический режим в районе Дашково-Песочни. Это может привести к понижению температуры внутри жилых помещений, говорится в сообщении.

«На данный момент гидравлический режим практически восстановлен, управляющие компании предупреждены и приступили к обходу домов», — заключили в ведомстве.