Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени сотрудников поликлиники

Как заявили в администрации медцентра, уже зафиксированы случаи, когда людям звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками поликлиники. Жителей призвали быть внимательными.

Администрация Сасовского ММЦ предупредила о мошенниках, действующих от имени сотрудников поликлиники. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Как заявили в администрации медцентра, уже зафиксированы случаи, когда людям звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками поликлиники. Жителей призвали быть внимательными.

Там добавили, что пациентам могут звонить сотрудники регистратуры для изменения даты записи к врачам с номеров: 8-49133-2-03-28, 8-49133-2-22-48, 8-49133-2-25-46, +7 (910) 622-48-72 .

«С других номеров сотрудники поликлиники звонков не делают, СМС с кодами подтверждения на ваш телефон не направляют и при дозвоне не просят сообщить код из СМС сообщения. Ваши персональные данные не запрашивают», — заключили в администрации медцентра.