Рязанцам рассказали о погоде в среду
26 февраля в региону будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах сохранится гололедица.
Рязанцам рассказали о погоде в среду. Прогноз опубликован на сайте областного ГУ МЧС.
26 февраля в региону будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области ночью −16…−11°С, местами -19°С, днем −7…−2°С.