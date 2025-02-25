Россиян предупредили о введении нового ГОСТа для дорожных знаков

Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Россиян предупредили о введении нового ГОСТа для дорожных знаков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт.

Отмечается, что появится знак «Глухие», предназначенный для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов, а также «Стоп-линия» — он может располагаться вертикально.

Вступление стандарта в силу запланировано на 1 января 2026 года.

Кроме того, обновят таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных знаков. Теперь, помимо указания конкретных часов и дней недели, могут быть указаны и месяцы.