РИА Новости: украинская группировка готовится к отступлению в Курской области

Как заявил собеседник агентства, из-за активной работы российских военных ВСУ столкнулись с серьезными логистическими проблемами.

Украинская группировка готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области. Об этом во вторник, 25 февраля, со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, ВСУ столкнулись с серьезными логистическими проблемами из-за активной работы российских военных.