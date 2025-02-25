Путин заявил, что «Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и общества»

По словам главы российского государства, рейтинг Зеленского в два раза меньше, чем у Залужного. Президент Украины загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что «Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и общества Украины». Об этом пишет Shot.

По словам главы российского государства, рейтинг Зеленского в два раза меньше, чем у Залужного. Президент Украины загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

По словам Путина, шансов победить на выборах у Зеленского нет никаких, они равны нулю.

Также он заявил, что Россия не против сохранения государственности Украины, ей важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве.