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Психолог рассказала рязанцам, как не воспитать алкоголика
Психолог Асатурян акцентировала внимание на важности нахождения «золотой середины» в воспитании, что можно достичь с помощью техники «колесо баланса». Эта методика позволяет оценить удовлетворенность в различных сферах жизни, таких как карьера, здоровье и отношения, и помогает визуализировать необходимость баланса между ними, утверждает психолог.

Рязанцам рассказали, как не воспитать алкоголика. Информацией поделилась клинический психолог Амаля Асатурян в эфире ГТРК «Ока».

Специалист выделила два основных типа родительского воспитания: гиперопека и гипоопека.

Гиперопека характеризуется чрезмерным вниманием и контролем со стороны родителей, которые воспринимают многие ситуации как потенциально опасные для жизни и здоровья детей. По словам психолога, это может привести к формированию тревожной и нарциссической личности, которая считает неудачи катастрофой и испытывает постоянный страх перед ошибками. Такие дети могут вырасти с низкой самооценкой и зависимостью от мнения окружающих, отметила собеседница телеканала.

С другой стороны, гипоопека проявляется в недостатке внимания и заботы со стороны родителей, что может быть вызвано, например, карьерными устремлениями, добавила психолог.

Как отметила Асатурян, в результате дети, воспитываемые в условиях гипоопеки, могут накапливать агрессию и испытывать внутреннее напряжение. Они могут быть изолированными или, наоборот, стремиться к чрезмерной коммуникации, пытаясь привлечь к себе внимание во взрослом возрасте.

Асатурян акцентировала внимание на важности нахождения «золотой середины» в воспитании, что можно достичь с помощью техники «колесо баланса». Эта методика позволяет оценить удовлетворенность в различных сферах жизни, таких как карьера, здоровье и отношения, и помогает визуализировать необходимость баланса между ними, утверждает психолог.

Рост числа людей с алкогольной зависимостью собеседница телеканала связала с пандемией, началом СВО в 2022 году, экономическими потрясениями и повышением уровня тревоги.

«Информационные потоки со всего мира большие, тревожность растет. Человек не знает, что делать дальше, находится в постоянной эмоциональной нагрузке. Он пробует алкоголь, чтобы успокоиться, тревога снижается, и он чувствует себя более спокойно. Тенденция такова: человек уходит от реальности с помощью алкоголя», — отметила специалист.

Фото: скриншот из интервью ГТРК «Ока»