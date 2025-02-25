Прокуратура составила портрет рязанского мошенника
Это преимущественно мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющий среднее профессиональное образование
Составлен портрет рязанского мошенника. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 25 февраля.
Как указано в публикации, это преимущественно мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющий среднее профессиональное образование, зачастую уже сталкивавшийся с законом.
Отличительная черта мошенника, по данным надзорного органа, — отсутствие официального трудоустройства.
Фото: пресс-служба прокуратуры по Рязанской области