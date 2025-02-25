При пожаре в Рязанской области пострадал человек
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 февраля, в селе Горлово Скопинского района.
При пожаре в Рязанской области пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 февраля, в селе Горлово Скопинского района.
Загорелся гараж, площадь пожара составила 100 кв. метров.
Пострадал мужчина, его госпитализировали.
На тушение выезжали две единицы спецтехники и четыре человека личного состава.