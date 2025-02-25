При пожаре в Рязанской области пострадал человек

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 февраля, в селе Горлово Скопинского района.

При пожаре в Рязанской области пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 февраля, в селе Горлово Скопинского района.

Загорелся гараж, площадь пожара составила 100 кв. метров.

Пострадал мужчина, его госпитализировали.

На тушение выезжали две единицы спецтехники и четыре человека личного состава.