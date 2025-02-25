Опубликована программа празднования Масленицы в Рязани

Гуляния пройдут 2 марта. В ЦПКиО они начнутся в 11:00 около «Зеленого театра», а в Лесопарке — в 13:00.

Опубликована программа празднования Масленицы в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Гуляния пройдут 2 марта. В ЦПКиО они начнутся в 11:00 около «Зеленого театра», а в Лесопарке — в 13:00.

Гостей ждут анимационная и концертная программы, ярмарка крафт-мастеров, мастер-классы и фестиваль силового экстрима. Рязанцев и гостей города будут угощать блинами на любой вкус.

Ранее мэрия сообщала, что массовых гуляний на Масленицу в этом году не будет.