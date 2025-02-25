Названа сумма, которая потребуется Украине для восстановления
Согласно аналитике Всемирного банка, Украине понадобится 542 миллиарда долларов для восстановления в ближайшие десять лет.
Названа сумма, которая потребуется Украине для восстановления. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно аналитике Всемирного банка, Украине понадобится 542 миллиарда долларов для восстановления в ближайшие десять лет.
Власти Украины отметили, что восстановление страны должно стать «проектом глобального масштаба» и начаться уже сейчас.