Названа сумма, которая потребуется Украине для восстановления

Согласно аналитике Всемирного банка, Украине понадобится 542 миллиарда долларов для восстановления в ближайшие десять лет.

Названа сумма, которая потребуется Украине для восстановления. Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно аналитике Всемирного банка, Украине понадобится 542 миллиарда долларов для восстановления в ближайшие десять лет.

Власти Украины отметили, что восстановление страны должно стать «проектом глобального масштаба» и начаться уже сейчас.