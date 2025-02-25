На установку спортивных комплексов в Рязанской области выделили 15 миллионов

Согласно документам, подрядчик должен осуществить поставку до 1 декабря 2025 года.

В Рязанской области на поставку и установку уличных спортивных комплексов выделили 15 миллионов 345 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен осуществить поставку до 1 декабря 2025 года.

Спортивное оборудование установят в Александро-Невском и Ермишинском районах, а также в Михайловском, Ряжском и Сасовском округах.

На территории каждого комплекса появятся горизонтальные гимнастические скамьи, круглые мишени на стойках, турники-перекладины и уличные силовые тренажеры.

Заказчиком выступило региональное министерство физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что в двух рязанских школах стадионы станут открытыми для желающих заниматься спортом в выходные и каникулярные дни.