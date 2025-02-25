На рязанской «Фабрике процессов» стартует серия корпоративных турниров

3 марта стартует региональный турнир на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Соревнования проводятся с 2022 года с целью развития бережливого мышления и навыков командообразования, обмена опытом между представителями рязанских компаний, популяризации мер поддержки федерального проекта «Производительность труда».

Организатором турнира выступает Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса. В этом году рязанские предприятия могут посоревноваться как на «классической» производственной «Фабрике», так и для офисных отделов.

Заявки на участие в «Фабрика процессов» принимаются по двум направлениям:

«Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия;

«Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия.

Для участников, желающих проявить себя в оптимизации офисных процессов, предусмотрен один численный состав ― от 8 до 16 человек от одного предприятия.

Призовые места распределят в соответствии с набранными баллами. Традиционно команды, занявшие призовые места, получают возможность посетить компании с развитой производственной системой (в прошлом году, например, это были завод «КАМАЗ» и Корпоративный университет Сбербанка ― СберУниверситет), а также получают комплекты для организации рабочего места по системе 5С или наборы брендированной продукции.

Турнир проводится до 19 сентября 2025 года. Награждение пройдет в конце октября 2025 года. Заявки принимают на почту rck@agency62.ru или по номеру +7 (4912) 600-504.

Напомним, с 2025 года эксперты РЦК помогают рязанским предприятиям внедрять «бережливые» технологии в рамках нового федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель ― охватить к 2030 году проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях российской экономики.