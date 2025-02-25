Мощная вспышка произошла на Солнце

Она произошла во вторник, 25 февраля, в 14:59.

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев РИА Новости.

По его словам, на Солнце в 14.59 зарегистрирован один из самых крупных в этом году выбросов плазмы. Отмечается, он был частично направлен в сторону Земли.

Ранее РИА Новости в лаборатории сообщили, что утром случился крупный, возможно, крупнейший в этом году выброс плазмы. По предварительным данным ученых, он случился в области, направленной в сторону, обратную от Земли.