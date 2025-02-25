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Мошенники начали выкупать аккаунты школьников в соцсетях
Аферисты предлагают «раскрутить» страницу, а затем используют ее для распространения запрещенной информации.

Аферисты начали выкупать аккаунты школьников в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

«Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой „раскрученностью“, которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения», — предупредил депутат.

Он отметил, что часто детям даже не требуются объяснения интереса к их страницам на фоне предложенной оплаты. После получения доступа злоумышленники могут начать распространять запрещенную в России информацию.

«Еще один вариант действий — вовлечение россиян в преступную активность. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой в социальных сетях и за счет психологического давления вынуждает ее совершать диверсионные акции. Наконец, от имени школьников может вестись мошенническая активность, в том числе распространение фишинговых ссылок», — сообщил Немкин.