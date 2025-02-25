FT: США в ближайшее время снимут санкции с России

«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишет газета.

США в ближайшее время снимут санкции с России. Об этом пишет Financial Times.

Уточняется, что деньги являются мотивацией для американского президента Дональда Трампа. Поэтому делегация России прибыла на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком перспективных бизнес-предложений, говорится в материале.

«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — пишет издание.