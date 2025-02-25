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Эксперт сделал прогноз по ключевой ставке
По его мнению, она останется на уровне 21% в течение всего 2025 года.

Эксперт сделал прогноз по ключевой ставке. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

По его мнению, она останется на уровне 21% в течение всего 2025 года. Улучшение геополитической ситуации не приведет к смягчению денежно-кредитной политики.

«Есть, например, мнение аналитиков, что снятие санкций приведет к облегчению импорта, к негативному влиянию на курс рубля, и это будет проинфляционный фактор. Соответственно, не факт, что в краткосрочном периоде снятие санкций будет иметь позитивное влияние на ценовую стабильность», — сказал специалист.