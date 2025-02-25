38-летнего рязанца задержали за распространение детской порнографии
Возбуждено уголовное дело.
38-летнего рязанца задержали за распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел по борьбе с киберпреступлениями поступила информация из Бразилии о распространении детской порнографии в интернет-мессенджере.
Оперативники провели розыскные мероприятия и, установив личность и местонахождение создателя канала, задержали его.
Преступником оказался 38-летний неработающий житель Ряжска. В ходе обследования в квартире мужчины полицейские изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с большим массивом материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.
По имеющейся информации, он в 2022 году создал канал, за доступ к которому получал деньги.
Возбуждено уголовное дело.