«Зеленый сад» пригласил рязанцев на чемпионат по подледному лову

Принять участие в традиционных зимних соревнованиях могут как отдельные рыбаки, так и команды из пяти человек, которые представляют рабочие коллективы организаций Рязанской области.

Большая зимняя рыбалка состоится 1 марта на Борковском затоне. Сбор участников — в 8:30.

Проявить себя можно будет в номинациях: «первая рыба», «самая крупная рыба», «самая маленькая рыба», «самый быстрый ледобур», «самый крупный улов». Победителей ждут денежные призы.