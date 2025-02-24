За выходные в Рязанской области поймали 21 пьяного водителя

Отмечается, что двое из них отказались от медосвидетельствования, еще двое сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За выходные в Рязанской области поймали 21 пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что двое из них отказались от медосвидетельствования, еще двое сели за руль в состоянии опьянения повторно.

В ходе рейдов нашли более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 15 водителей управляли транспортным средством без «прав».