За выходные в Рязани задержали более 100 человек

Также в результате рейдов полицейские зафиксировали 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.

За выходные в Рязани задержали более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Также в результате рейдов полицейские зафиксировали 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Ряжском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Сапожковском и Скопинском районах области пресекли 20 правонарушений, совершенных мигрантами.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.