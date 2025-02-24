За выходные в Рязани задержали более 100 человек
Также в результате рейдов полицейские зафиксировали 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами.
За выходные в Рязани задержали более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Также в результате рейдов полицейские зафиксировали 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Ряжском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Сапожковском и Скопинском районах области пресекли 20 правонарушений, совершенных мигрантами.
Возбуждены дела об административных правонарушениях.