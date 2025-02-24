Восемь улиц в Рязани останутся без холодной воды 25 февраля
Холодную воду отключат c 09:30 до 17:00
Восемь улиц в Рязани останутся без холодной воды 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодную воду c 09:30 до 17:00 отключат по адресам:
- 1-й Вокзальный проезд (1-ая Безбожная), дома №№ 6, 8, 10, 12;
- 1-й Пионерский переулок, дом № 1а;
- 2-й Вокзальный проезд (2-ая Безбожная), дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
- Вокзальная, с дома № 26 по дом № 44 (четная сторона);
- Вокзальная, дома №№ 61 к1, 89 (½ дома), 91 (нечетная сторона);
- Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10;
- Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
- Малое шоссе, дома №№ 3, 28;
- Первомайский проспект, дома №№ 70/1, 72;
- Вокзальная, дом № 26а — ЖД вокзал Рязань-1.