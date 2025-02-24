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Восемь улиц в Рязани останутся без холодной воды 25 февраля
Холодную воду отключат c 09:30 до 17:00

Восемь улиц в Рязани останутся без холодной воды 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодную воду c 09:30 до 17:00 отключат по адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд (1-ая Безбожная), дома №№ 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок, дом № 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд (2-ая Безбожная), дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Вокзальная, с дома № 26 по дом № 44 (четная сторона);
  • Вокзальная, дома №№ 61 к1, 89 (½ дома), 91 (нечетная сторона);
  • Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе, дома №№ 3, 28;
  • Первомайский проспект, дома №№ 70/1, 72;
  • Вокзальная, дом № 26а — ЖД вокзал Рязань-1.