Во время пожара в Рязани на улице Октябрьской погиб мужчина

По данным ведомства, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Во время пожара в Рязани на улице Октябрьской погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. В результате повреждены постельные принадлежности и имущество на площади два квадратных метра.

Напомним, о машинах спецслужб в рязанском дворе сообщили очевидцы в соцсетях. Позже региональное МЧС прокомментировало происшествие.