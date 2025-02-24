Верховная Рада проголосовала против продолжения полномочий Зеленского
В понедельник, 24 февраля, постановление о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось на голосовании.
Верховная Рада проголосовала против продолжения полномочий Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в понедельник, 24 февраля, постановление о продлении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось на голосовании.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 21 мая 2024 года.