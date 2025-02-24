В усадьбе Нарышкиных в Рязанской области началась реставрация

На данный момент на объекте культурного наследия «Усадьба Нарышкиных» проводятся противоаварийные и консервационные работы.

В усадьбе Нарышкиных в Шацком районе начались реставрационные работы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия в соцсетях.

Отмечается, что на данный момент на объекте культурного наследия «Усадьба Нарышкиных» проводятся противоаварийные и консервационные работы.

Срок проведения — конец августа 2025 года.

«Бремя содержания объекта лежит на собственнике. Правообладатель объекта — религиозная организация Успенский Вышенский женский монастырь. Мы утвердили охранное обязательство на объект и направили собственнику. Требованиями охранного обязательства установлены сроки проведения комплекса работ по сохранению объекта до конца 2025», — говорится в сообщении.