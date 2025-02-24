В Ставрополе агрессивные собаки разорвали 9-летнюю девочку
В Ставрополе агрессивные собаки разорвали 9-летнюю девочку. Об этом сообщают «Плохие новости».
Отмечается, что школьница гуляла возле участка, где хозяйка держала собак без вольеров на частной территории. Животные вырвались и напали на ребенка.
По данным издания, псов выстрелом из ружья пытался отогнать сосед, но не вышло. Девочка погибла.
Хозяйку питомцев задержали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По словам очевидцев, у пожилой женщины не раз забирали собак, так как они нападали и на нее, но пенсионерка заводила новых животных.