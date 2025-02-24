В Рязанской области после пожара в доме нашли труп мужчины

Трагедия произошла днем 24 февраля в Пронске Рязанской области.

В Рязанской области после пожара в доме нашли труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла днем 24 февраля в Пронске Рязанской области. В частном жилом доме произошел пожар, на его тушение выезжали 7 человек, 2 единицы техники.

Прибывшие пожарные обнаружили на месте тлеющий диван и труп мужчины.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Отмечается, что на пожарах, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем при курении, с начала года погибли 6 человек.