В Сасове подрядчика оштрафовали за срыв сроков капремонта в девяти домах

Подрядчика оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В Сасове подрядчика оштрафовали за срыв сроков капремонта в девяти домах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и подрядной организацией был заключен контракт по ремонту конструктивных элементов в 21 доме.

Отмечается, что в установленные сроки работы в девяти многоквартирных домах завершены не были.

Подрядчика оштрафовали на 50 тыс. рублей.