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В Саратовской области ветерана СВО избили после замечания не грубить женщинам

В Саратовской области ветерана СВО избили после замечания. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили «Плохие новости 18+".

Как указано в публикации, 34-летний прапорщик проводил урок мужества в одной из школ. В классе в это время находился отец одного из учеников — он оскорблял дам. Ветеран упрекнул его.

Тогда, по данным канала, 47-летний мужчина повалил ветерана СВО на пол и стал его избивать.

Отмечается, что 34-летнему диагностировали перелом носа, оскольчатый перелом глазницы, повреждение челюсти и травмы головы.

47-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+"