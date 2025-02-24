В Сараевском районе поймали 28-летнего пьяного водителя
Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Ему грозит лишеник водительских прав на срок до 2 лет и административный штраф 45 тысяч рублей.
В Сараевском районе поймали 28-летнего пьяного водителя. Об этом пишет ИД «Пресса».
Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля.
Сотрудники Госавтоинспекции задержанили в селе Кривское мужчину в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ-21150.
Алкотестер показал 1,252 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Ему грозит лишеник водительских прав на срок до 2 лет и административный штраф 45 тысяч рублей.