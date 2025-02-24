В Рыбновском районе на усадьбе Корзинкиных провели консервационные работы

В «Главном доме» и «Богоявленской церкви», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения, проведены разборка завалов в помещениях, устройство стропильных конструкций и покрытия, молниезащита, зашивка оконных проемов.

В Рыбновском районе в селе Костино на усадьбе Корзинкиных (Никитских) провели консервационные и противоаварийные работы. Об этом сообщили в группе « Инспекция по охране ОКН Рязанской области » ВКонтакте.

В «Главном доме» и «Богоявленской церкви», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения, проведены разборка завалов в помещениях, устройство стропильных конструкций и покрытия, молниезащита, зашивка оконных проемов.

Фото: группа «Инспекция по охране ОКН Рязанской области» ВКонтакте.