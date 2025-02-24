В Рязанском районе на семейной ферме начали выращивать голландские тюльпаны
Теплицы находятся в селе Рожок, всего в них произрастает 25 сортов цветов.
В Рязанском районе на семейной ферме начали выращивать голландские тюльпаны. Об этом пишет министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Теплицы находятся в селе Рожок, всего в них произрастает 25 сортов цветов.
«Елена со своей семьей с любовью ухаживает за тюльпанами, создавая настоящий угол радости и гармонии. Промышленным производством цветов предприниматели Рязанской области занимались и ранее, но у семьи Котковых максимальные площади из известных мне в нашем регионе», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Кошелкин.
Фермеры в дальнейшем планируют расширить объемы производства.
Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области