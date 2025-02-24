В Рязанской области женщину заподозрили в краже полмиллиона рублей у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.

Оперативники уголовного розыска задержали рецидивистку, подозреваемую в краже полмиллиона рублей из дома пенсионерки в поселке Кадом. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мае 2023 года в полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что из дома пропал пакет с деньгами.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей Кадома и выяснили, что в предполагаемый день кражи на улицах видели незнакомую женщину. Она пыталась проникнуть в несколько домов.

Эксперты-криминалисты обнаружили на банном белье в доме «следы», которые принадлежали человеку, причастному к краже.

С помощью автоматизированной базы криминалистического учета полицейские выяснили, что у пенсионерки побывала жительница города Касимова 1978 года рождения.

Ранее ее осудили за кражи из домов. Женщина провела в тюрьме более 10 лет и освободилась пару лет назад. С конца мая 2023 года рецидивистка скрывалась от правоохранительных органов — не проживала по адресу регистрации и прервала связь с родственниками, отметили в публикации.

Сотрудники УУР установили местоположение злоумышленницы и задержали ее.

По предварительной информации ведомства, рецидивистка специально приехала в Кадом, чтобы найти дом, из которого можно будет похитить сбережения.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.