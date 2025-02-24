В Рязанской области водитель легковушки врезался в гараж и скрылся

76-летний пассажир автомобиля, житель рабочего поселка Павелец, пострадал. Его госпитализировали с травмами.

В рабочем поселке Павелец Скопинского района легковушка съехала с дороги и врезалась в гараж. Об этом сообщили в группе «ДПС Скопин» во «ВКонтакте».

Авария случилась 20 февраля, примерно в 20:00.

Как указано в публикации, 44-летний водитель двигался на автомобиле «Опель Антара» по улице Октябрьской на высокой скорости. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в гараж. После мужчина скрылся с места ДТП, говорится в сообщении.

Отмечается, что 76-летний пассажир автомобиля, житель рабочего поселка Павелец, пострадал. Его госпитализировали с травмами.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: группа «ДПС Скопин» во «ВКонтакте»