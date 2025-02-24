Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
-3°
Втр, 25
-5°
Срд, 26
-4°
ЦБ USD 88.21 0.04 25/02
ЦБ EUR 92.52 0.5 25/02
Нал. USD 92.50 / 90.00 24/02 18:25
Нал. EUR 96.00 / 96.00 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
3 850
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
5 866
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
13 435
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
19 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличилась инфляция по итогам января
Ее уровень составил 9,7%, что в то же время ниже годовой инфляции по ЦФО.

В Рязанской области увеличилась инфляция по итогам января. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Ее уровень составил 9,7%, что в то же время ниже годовой инфляции по ЦФО.

Представители регулятора объяснили рост цен. Так, рыбное филе стало дорожать сильнее из-за снижения предложения в связи с сокращением в стране объемов вылова и переработки рыбы. Кроме того, увеличились затраты рыболовецких компаний на оплату труда, вылов и доставку продукции.

В сфере услуг на ускорение темпов роста цен значительно повлиял пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте. С января коммерческие и муниципальные перевозчики подняли цены, так как хотели компенсировать свои издержки на эксплуатацию автопарка и расходы на оплату труда.

«Важный фактор, который влияет на инфляцию, — это инфляционные ожидания, то есть то, чего ждут люди — роста или падения цен. Если производители ожидают дальнейший рост уровня цен в экономике, они заранее повышают цены на выпускаемые товары. А люди в такой ситуации больше покупают впрок и меньше сберегают. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, делая выгодными вклады и стимулируя людей сберегать. Это будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4%", — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.