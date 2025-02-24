В Рязанской области увеличилась инфляция по итогам января

Ее уровень составил 9,7%, что в то же время ниже годовой инфляции по ЦФО.

В Рязанской области увеличилась инфляция по итогам января. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Ее уровень составил 9,7%, что в то же время ниже годовой инфляции по ЦФО.

Представители регулятора объяснили рост цен. Так, рыбное филе стало дорожать сильнее из-за снижения предложения в связи с сокращением в стране объемов вылова и переработки рыбы. Кроме того, увеличились затраты рыболовецких компаний на оплату труда, вылов и доставку продукции.

В сфере услуг на ускорение темпов роста цен значительно повлиял пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте. С января коммерческие и муниципальные перевозчики подняли цены, так как хотели компенсировать свои издержки на эксплуатацию автопарка и расходы на оплату труда.

«Важный фактор, который влияет на инфляцию, — это инфляционные ожидания, то есть то, чего ждут люди — роста или падения цен. Если производители ожидают дальнейший рост уровня цен в экономике, они заранее повышают цены на выпускаемые товары. А люди в такой ситуации больше покупают впрок и меньше сберегают. Все это подстегивает инфляцию. Получается замкнутый круг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, делая выгодными вклады и стимулируя людей сберегать. Это будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4%", — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.